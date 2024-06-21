+7(900)622-30-68
Сертификат
Маршруты
О нас
Подобрать катер
Аренда ▾
Прогулки ▾
Экскурсии ▾
Режим работы: c 8 до 23
Позвонить

Аренда яхты Крестовский остров

Забронировать яхту
Яхта Амсетрдам
до 11 человек
от 30 000 / час
Подробнее
Яхта Монако
до 11 человек
от 30 000 / час
Подробнее
Яхта Монферран
до 10 человек
от 24 000 / час
Подробнее
Яхта Белуга
до 10 человек
от 22 000 / час
Подробнее
Яхта Ялта
до 11 человек
от 20 000 / час
Подробнее
Яхта Ливадия
до 10 человек
от 25 000 / час
Подробнее
Яхта Дорал
до 11 человек
от 14 000 / час
Подробнее
Яхта Нордик
до 10 человек
от 18 000 / час
Подробнее
Яхта Монте Карло
до 11 человек
от 25 000 / час
Подробнее
Яхта Галеон 44
до 10 человек
от 30 000 / час
Подробнее
Яхта Мэджести 44
до 10 человек
от 23 000 / час
Подробнее
Яхта Азимут 55
до 11 человек
от 35 000 / час
Подробнее
Яхта Азимут 62
до 12 человек
от 45 000 / час
Подробнее
Яхта Доминатор 68
до 12 человек
от 50 000 / час
Подробнее
Яхта Монси Крафт 51
до 12 человек
от 25 000 / час
Подробнее
Яхта Принцесса 50
до 12 человек
от 25 000 / час
Подробнее
Яхта Принцесса 62
до 12 человек
от 35 000 / час
Подробнее
Яхта Калифорния 62
до 11 человек
от 30 000 / час
Подробнее
Яхта Мила 62
до 15 человек
от 40 000 / час
Подробнее
Яхта Элеганс
до 15 человек
от 40 000 / час
Подробнее
Яхта Галеон 64
до 12 человек
от 55 000 / час
Подробнее
Яхта Санглара 65
до 15 человек
от 60 000 / час
Подробнее
Парусная яхта JOCORE
до 10 человек
от 18 000 / час
Подробнее
Парусная яхта Орион
до 10 человек
от 4 100 / за 1 чел.
Подробнее
Маршруты для прогулок
Нева и каналы —
стандартный маршрут
Длительность: 2 часа
Посмотреть на карте
Нева и каналы —
большой маршрут
Длительность: 3 часа
Посмотреть на карте
Прогулка у Лахта-центра
на Финском заливе
Длительность: 2 часа
Посмотреть на карте
Прогулка на Финский залив с каналов
Длительность: 2 часа
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Аренда яхты в Кронштадт
Длительность: 4 часа
Развод мостов
на яхте с каналов
Длительность: 2 часа
Развод мостов на яхте
с Крестовского острова
Длительность: 2 часа
Как арендовать яхту для корпоратива
Свяжитесь с нами через WhatsApp
Свяжитесь с нашим менеджером для бронирования яхты. Мы предложим вам различные варианты в соответствии с вашим бюджетом
Вносите предоплату
После согласования вы вносите частичную предоплату для того, чтобы мы смогли забронировать для вас выбранную модель.
Получаете адрес причала
Мы вышлем вам информацию о местоположении причала и номер телефона капитана для быстрой связи
Определитесь с датой и временем
Определитесь с датой и временем вашей прогулки. Это ключевой момент, который определит доступность яхты.
Оставьте отзыв
После завершения прогулки, не забудьте поделиться своими впечатлениями и оставить отзыв на нашем Яндекс Бизнесе.
Отзывы наших гостей
Прогулка получилась просто великолепная, спасибо команде за такие чудесные впечатления! Очень быстро подобрали варианты для аренды, забронировали, всегда были на связи. Катер «Дельфин» великолепен, очень чистый, на борту есть жилеты, пледы, бокалы, можно удобно поставить закуски. В общем, день рождения на катере вышел замечательный, спасибо огромное!
Фрахтовали яхту Элеганс. Великолепная яхта, потрясающая команда - Сергей и Александр. Провели нас по основным рекам и на закат вывели в Финский залив. Питер шикарен как всегда. Очень рада, что решила выбрать такой формат празднования годовщины свадьбы. Запомнилось надолго.
Решила снять катер baby shark на день рождения . Сам катер очень красивый, соответственно фото и видео будут такие же, на катере были бокалы, блютуз. Катер это лучшее решение в жаркую погоду, все остались довольны. Будьте готовы к тому что каблуки придётся снять, чтобы не повредить мягкое покрытие катера, в остальном всё прекрасно, капитан душка)🥰
Поьзуемся второй раз этой компанией. Все мега быстро, четко и профессионально! Очень пртятная девушка-оператор, которая подробно рассказывает о катерах, наличии и цене. Всегда поможет подобрать катер под нужное время
Made on
Tilda