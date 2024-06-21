Прогулка получилась просто великолепная, спасибо команде за такие чудесные впечатления! Очень быстро подобрали варианты для аренды, забронировали, всегда были на связи. Катер «Дельфин» великолепен, очень чистый, на борту есть жилеты, пледы, бокалы, можно удобно поставить закуски. В общем, день рождения на катере вышел замечательный, спасибо огромное!

Фрахтовали яхту Элеганс. Великолепная яхта, потрясающая команда - Сергей и Александр. Провели нас по основным рекам и на закат вывели в Финский залив. Питер шикарен как всегда. Очень рада, что решила выбрать такой формат празднования годовщины свадьбы. Запомнилось надолго.

Решила снять катер baby shark на день рождения . Сам катер очень красивый, соответственно фото и видео будут такие же, на катере были бокалы, блютуз. Катер это лучшее решение в жаркую погоду, все остались довольны. Будьте готовы к тому что каблуки придётся снять, чтобы не повредить мягкое покрытие катера, в остальном всё прекрасно, капитан душка)🥰